ouviu conhecidos adeptos do Sporting após a vitória frente ao Farense (2-3) na 7.ª jornada da Liga Betclic."Um jogo cujo início prometia ser um passeio no parque para o Sporting e cuja segunda parte foi de ‘stress’ injustificado. No fundo, sendo o lema do Sporting também composto de devoção, resta-nos a consolação de mais uma vitória.""Um grande jogo, disputadíssimo, com enorme resposta do Farense apesar da sua inferioridade numérica. O Sporting não foi brilhante e foi também muito perdulário, mas a vitória é tão justa quanto difícil. Continuamos a sofrer até o fim.""O Sporting entrou forte, mas o Farense, mesmo com menos um, teve uma boa reação e chegou ao 2-2. Depois o Sporting voltou a controlar e conseguiu materializar esse caudal ofensivo. O Edwards tirou mais um coelho da cartola no lance do penálti."