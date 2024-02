Elogios de Paulo Bento chegam a Varandas e Viana: «Foram extremamente importantes»

A carreira de Paulo Bento está fortemente ligada ao Sporting, onde foi campeão como jogador e, posteriormente, conquistou duas Taças de Portugal e duas Supertaças como técnico. Esta experiência permitiu-lhe conhecer os bastidores de Alvalade e, sem hesitar, partilha o êxito desta marca do técnico com Frederico Varandas e Hugo Viana."O Rúben Amorim ajudou o Sporting a ser campeão na sua primeira época completa, mas igualmente importantes foram as pessoas de quem se rodeou... O presidente e o Hugo Viana foram extremamente importantes", garantiu o técnico, de 54 anos, que destacou a coragem de Frederico Varandas nos momentos mais conturbados: "Foi um presidente que afastou quem tinha de afastar e isso faz-me lembrar uma frase que disse anteriormente: ‘60 mil são mais importantes do que 6 mil’. A esmagadora maioria dos sócios e simpatizantes do Sporting são fiéis, educados, têm carisma e sabem respeitar quem trabalha em prol do clube. Separando o trigo do joio, as coisas ficaram mais fáceis."Assegurando que esta estabilidade tem sido fundamental para a longevidade de Amorim em Alvalade, Paulo Bento assinalou: "Fazer sentir aos jogadores que ‘naquele não se mexe’ permite uma liderança diferente."