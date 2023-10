Morita titular, "ser campeão" como prioridade e a ambição na Liga Europa: o que disse Rúben Amorim

Rúbe Amorim fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Raków, marcado para quinta-feira às 17h45."É uma curiosidade, é mais para os jornalistas fazerem um artigo sobre isso. Para nós é um jogo normal onde temos que vencer porque temos ambições. Já perdemos um jogo. Podemos complicar tudo amanhã ou facilitar a nossa vida e ficarmos na luta, não só pelo apuramento, mas também pelo primeiro lugar. Em relação à mudança de ‘chip’ para cada competição, não há uma grande mudança em termos de vencer os jogos. Nas taças são jogos a decidir. Na Liga Europa, amanhã, é um jogo igualmente decisivo e no campeonato é uma maratona. Não muda assim tanto o ‘chip’. O que temos que fazer é, de acordo com os jogos, irmos chamando à atenção. Taça de Portugal era o não facilitismo, mesmo com uma equipa da distrital. Vencemos o jogo. Desta vez temos que preparar um jogo em que as pessoas não conhecem a equipa do Raków, não sabem que jogam muito bem, que foram campeões, que são bastante organizados, que dificultaram muito o jogo com a Atalanta. Ninguém sabe disso, mas os nossos jogadores sabem. Sendo assim não se muda o ‘chip’. É com naturalidade porque jogamos num clube grande.""Só olho para isso no fim do percurso. Também podemos olhar para as vitórias e ligar aos títulos. Se o número de vitórias não estiver ligado aos títulos, então acho que não tem o mesmo sabor. Podemos ser campeões com 24 vitórias e ser campeões com 19 vitórias, muitos empates e as outras equipas perderem. Quem é que foi melhor treinador na história ou quem é que tem mais títulos? Isso também conta. Queremos juntar os títulos às vitórias. Fazemos essa avaliação no fim do percurso que acho que ainda não está perto do fim. Não desvalorizo, simplesmente não quero pensar nisso. Quando olhamos para o mais importante e isso foram palavras minhas. Eu disse que a prioridade era o campeonato. O que acho que mexe mais com a vida do clube é ser campeão, mas isso não quer dizer que vamos desvalorizar o resto. Só o facto de vencer jogos e estarmos em todas as competições, dá-nos uma força extra. Amanhã, o objetivo é vencer o jogo para continuarmos na onda de vitórias. O principal foco é sermos campeões. Não desvalorizamos competição nenhuma, mas acreditamos que o campeonato mexe com o clube. Mas amanhã vamos entrar com a equipa mais forte.""A equipa mais forte varia de jogo para jogo. Não temos um onze base. Temos jogadores que têm feito mais jogos do que outros. Isso varia sempre. Digo a equipa mais forte porque é a equipa que tenho na cabeça que acho que pode vencer o jogo mais facilmente. Nada justifica o jogo com o Olivais e Moscavide. Nada justifica a primeira parte com a Atalanta. Não fiz poupanças algumas. Meti a equipa e como viram, não é a primeira vez que erro. Com a Atalanta, não estivemos bem no início do jogo. Errei nas carateristicas dos jogadores e não vejo problema nenhum com isso. Quando digo o principal objetivo… vou-lhe dar um exemplo. O Morita por vezes tem problemas. Se sentir que não consegue fazer dois jogos, vou optar lançá-lo no campeonato. Se estiverem todos aptos, no máximo, jogará a melhor equipa. Queremos ganhar todas as competições. Na Liga Europa não somos favoritos, mas queremos chegar o mais longe possível como na época passada. Não há desculpa nenhuma para o que aconteceu na primeira parte com a Atalanta. O treinador deles foi melhor do que o do Sporting. Contra o Olivais apanhámos um susto, mas vencemos. Da mesma forma que não valorizaria se tivéssemos ganho 10-0 ao Olivais, também desvalorizo o 3-1. Falhámos muitos golos. Ficámos com o susto e quando vier o Dumiense vamos ter mais atenção.""Vão ver uma equipa organizada, com um treinador muito jovem, filho de um ex-jogador. Nota-se na forma como organiza a equipa. Tem 3 avançados que podem ser titulares e isso varia muito. Os médios centro mudam muitos. Os dois laterais são muito rápidos e sofremos muito com a Atalanta por isso. Temos que ser fortes nos duelos. Temos que ser móveis. Prevejo um jogo de encaixes, duelos. Não é uma equipa conhecida, mas tem jogadores internacionais. Não devemos fazer o que nos fazem a nós, de nos desvalorizarem, não vamos cair nesse erro. É uma excelente equipa com um excelente treinador. Jogam apenas num campeonato que não é tão conhecido.""Tanto faz. Não vou dizer que tipo de equipa gostamos de defrontar. Tem mais a ver com as características do que com o sistema. Sabemos defender contra qualquer sistema, tem mais a ver com a capacidade indidual. O Morita vai ser titular. E é o último que eu digo. Queremos jogar com a melhor equipa porque o jogo é crucial.""Em relação à renovação, está ali o Hugo [Viana]… depois vocês perguntam à saída. Geralmente temos acertado com as renovações… antecipando muitos problemas. Não me preocupa nada. O Geny nem de perto nem de longe atingiu o seu máximo. Adaptou-se a uma posição nova. Jogou com a Atalanta mais no meio. Vai variar nessas posições. Não sei bem dizer um titular indiscutível no Sporting. Podemos falar de um Pote, que joga mais vezes. Este ano o Viktor também. Mas já todos ficaram no banco. Ele pode muito bem ser titular do Sporting. Tem talento para isso. Tem que crescer ao nível do entendimento do jogo, mas é inteligente. O Geny provou desde o primeiro minuto desta pré-época que merece estar na equipa e depois tem desenvolvido o seu jogo, tem chamado à atenção. É um jogador que não está longe do seu potencial, mas tem muito talento. Em relação ao Pote não tive conversa nenhuma com ele. Jogou naquela posição porque tinha as caraterísticas que quero para ali. Obviamente que não é a principal posição dele, mas volto a dizer que o Olivais jogou sempre com uma linha de 4 e ele não precisaria de baixar. Depois apareceu com uma linha de 5 e teve que se adaptar. Ele não jogou a lateral esquerdo, como muita gente disse [risos]. Ele simplesmente encostou-se à esquerda porque queria que a bola lhe chegasse. As coisas não lhe saíram bem, mas às vezes também não saem bem na posição dele. São dias. Não tive nenhuma atenção com ele. Está pronto para jogar amanhã e fazer o que sabe."