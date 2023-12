O mês e meio "em que se pode decidir tudo", a troca de palavras com Conceição e o mercado: tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim faz, esta sexta-feira, a antevisão ao jogo com o Tondela, da Allianz Cup, marcado para sábado (18 horas)."Feliz Natal a todos. O Geny faz parte do nosso projeto, segurar os jovens jogadores, queremos tê-los, havia aquela situação do passe do Geny, mas o treinador fica salvaguardado nesse aspeto. Vai ser melhor jogador do que é. Jogo? Temos essa obrigação, vários resultados possíveis, mas só pensamos na vitória e em não relaxar. Vamos ter um mês de janeiro difícil. Temos de preparar o futuro e garantir a final four.""Acho que o mais difícil é substituir os jogadores que vão para as competições das seleções, o Coates e o St. Juste estão lesionados também, o que é uma preocupação porque temos jogado sempre com três centrais. O Morita também pode ser um problema. Marcus? O Trincão tem o talento que tem, se calhar não tem o rendimento do ano passado, podemos juntar o Viktor com o Paulinho, outros miúdos na frente. Sabemos que não podemos comprar jogadores para substituir esses jogadores que daqui a um mês estarão aqui. Quando voltarem ficará tudo mais calmo e tranquilo.""Mexe com os jogadores, mas é normal, mexe em todos os clubes e temos de estar habituados a isso. Os nossos jogadores em Portugal têm um grande rendimento. Estamos preocupados com os jogadores que vão estar fora aquele mês e meio. Num mês e meio pode decidir-se tudo. Temos a Taça de Portugal, a final four [da Taça da Liga], vai ser um mês complicado e tentaremos arranjar soluções. Viktor e Inácio? Será sempre pela cláusula de rescisão. Preocupa o treinador porque não teremos tempo e os jogadores que são para substituir esse tipo de jogadores normalmente não são vendidos em janeiro. Não estou preocupado.""Alguns jogadores da formação vão jogar, mas já estão no plantel principal, não haverá novidades da equipa B ou sub-23. Sabemos que temos que ganhar, não neste caso, mas sempre o jogo a seguir, porque todas as equipas grandes têm de ganhar para ganhar títulos. Não jogando bem poderão pôr em risco a sua utilização no jogo a seguir.""É um grande alívio porque houve muitas vezes em que quando se ganhava o treinador era o arquiteto e quando se perdia que os jogadores eram os grandes responsáveis. Começando já por aí, para mim é um grande alívio. Gyökeres? É muito subjetivo. Tínhamos de meter todos os outros avançados nesta Liga, nesta equipa, e as situações que ele cria para avaliar isso. É um dos grandes avançados. Está em primeiro lugar, juntamente com o Paulinho e todos os avançados que eu tenho. É apetecível na Europa. Conceição? O que prova é que sou humano. Eu considero-me muito bom a segurar-me, mas há dias em que não consigo. O que prova é que sou humano. Faz parte do jogo, mas acho que não faltei o respeito a ninguém. Todos os problemas em Portugal fossem uma troca de palavras entre os treinadores, até vos facilita o trabalho. Têm de ter algo para trabalhar. Ainda estava a quente e foi assim.""Eu valorizo todos os troféus, o ano passado não ganhámos nenhum. Esta é uma oportunidade e nós valorizamos muito, como equipa técnica temos um grande carinho porque foi o primeiro que ganhámos. Depois, temos jogado contra grandes rivais, então valoriza muito. A nossa grande preocupação é vencer o jogo e meter todos os jogadores ao mesmo nível. Há paragem do Natal, damos sempre um dia extra depois. Temos de ter uma equipa muito competitiva e testar coisas novas para o que aí vem. Queremos aproveitar cada minuto, ganhar o jogo e colocar todos os jogadores no mesmo patamar. Olhamos com muita atenção para todos, preparar o futuro.": "Coates, Fresneda e St. Juste são baixas para amanhã. Gyökeres? O que eu sei é que sem pagarem a cláusula ele não sai. Se não pagarem a cláusula, eu confirmo essas palavras.""Ainda não temos tempo para o Coates e o St. Juste. É a sensação dos jogadores, o que vão sentindo no treino. Trio? Até Portimão estão, a partir do Estoril é que vamos perder esses jogadores. Até lá, se não acontecer nada, estarão todos aptos e prontos para ir a jogo.""Não passou tanto por mim, mais pelo Çelikkaya e Hugo Viana. Não diria que tem o meu dedo, simplesmente quando me pediram a opinião foi favorável. Toda a gente esteve de acordo, mas o grande dedo é do Çelikkaya e do Viana, o chefe do departamento todo. Temos de conjugar tudo e depois ir ao mercado. Poderá entrar alguém ou poderá não entrar. É uma das posições em que poderá haver alguma mexida."