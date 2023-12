Em Inglaterra reforçam: Arsenal tem Gyökeres na lista de alvos a atacar no verão

Ganha força em Inglaterra a informação de que o Arsenal colocou Viktor Gyökeres na lista de alvos a contratar no próximo verão: a informação foi, no fim de semana, veiculada pela revista 'Four Four Two', ganhando dimensão entre o dia de ontem e esta quarta-feira, com os principais portais de desporto a garantirem que Mikel Arteta, técnico dos gunners, olha para o sueco como a 'peça' perfeita para encaixar na sua ofensiva.Atualmente na liderança da Premier League, os londrinos até admitem, vincam algumas das fontes britâncias, em avançar já em janeiro pelo internacional sueco, de 25 anos, mas ao mesmo tempo sabem que o Sporting não vai pedir menos... que a milionária cláusula de rescisão Com 15 golos e 5 assistências em 17 jogos oficiais esta época, o nórdico coleciona cobiças, pois além da mais recente notícia sobre o Arsenal,já avançou que Dortmund e Sevilha têm o avançado referenciado.À mesma 'Four Four Two', em abril deste ano e após a revista o ter considerado o MVP do Championship, então ao serviço do Coventry, Gyökeres manifestou o desejo de, um dia, poder jogar na Premier League, pese agora estar apaixonado pelos adeptos do leão, vincou.