Em testes para Taça da Ásia: Morita de fora do particular com a Tailândia a 1 de janeiro

Hajime Moriyasu, selecionador do Japão, chamou 23 futebolistas para o particular que a formação nipónica vai disputar no próximo dia 1 de janeiro de 2024, em Tóquio (será às 14h00 locais, 5h00 de Portugal Continental), e que terá como adversário a formação da Tailândia.O encontro, que se disputa no Estádio Nacional da capital servirá de preparação para a participação na Taça da Ásia - joga-se entre 12 de janeiro e 10 de fevereiro, no Qatar -, mas ao contrário do que tem acontecido nas últimas chamadas, esta lista não terá nenhum futebolista que atue em Portugal, como o médio Morita, do Sporting, o guardião Nakamura, do Portimonense, ou outro centrocamista, Yuki Soma, do Casa Pia.Os samurais estreiam-se na Taça da Ásia a 14 de janeiro, contra o Vitename, e no Grupo D ainda encontram o Iraque (dia 19) e a Indonésia (dia 24).