Emanuel Fernandes foi operado ao apêndice e os sub-23 do Sporting dedicaram-lhe a vitória

Emanuel Fernandes, central de 20 anos que tem atuado nos sub-23 do Sporting, foi submetido a uma operação ao apêndice por crise aguda - correu bem e está, apurámos, livre de perigo -, merecendo ainda assim uma dedicatória especial no final do encontro que a equipa de João Pereira venceu em casa do Gil Vicente, por 1-0, na tarde desta terça-feira.Após o encontro referente à fase de apuramento do campeão, no balneário os seus colegas seguraram a sua camisola, com o 3 estampado, imagem que reproduzimos nesta peça.