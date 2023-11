Empréstimo de Fatawu ao Leicester rendeu 750 mil euros ao Sporting

O Sporting amealhou 750 mil euros com o empréstimo de Fatawu ao Leicester, conforme foi esta quarta-feira comunicado pela SAD dos verdes e brancos à Comissão Do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a propósito das entradas e saídas no último mercado de transferências.Nesse comunicado, os leões acrescentam que o Leicester detém uma "opção de compra que se pode tornar obrigatória mediante objetivos definidos". Como o nosso jornal noticiara, a referida opção cifra-se em 17 milhões de euros e será automaticamente acionada se os foxes garantirem a subida do Championship à Premier League, que até ver... está bem encaminhada - os ingleses seguem no 1º lugar, com 39 pontos, a oito do 3º classificado, o Leeds, no posto imediatamente a seguir aos dois primeiros que dão a promoção direta. A este propósito, é também referida uma comissão de 70 mil euros com a empresa Pintex Limited.Fatawu, recorde-se, custou 1,2 milhões de euros ao Sporting em 2021/22. Os ganeses do Steadfast, antigo clube do extremo, tem direito a receber 50% das mais-valias de uma futura transferência.