«Enorme miúdo!»: João Palhinha 'aplaude' exibição de Eduardo Quaresma

João Palhinha 'aplaudiu' a exibição de Eduardo Quaresma frente ao FC Porto ( 2-0 ). No final do encontro, o jovem central de 21 anos, que substituiu Coates no onze do Sporting, publicou uma fotografia do clássico nas redes sociais que mereceu milhares de 'gostos' e comentários, entre os quais de colegas e atuais companheiros. Palhinha, por exemplo, deixou uma mensagem encorajadora."Enorme miúdo! Por vezes a vida tem uma maneira estranha de nos voltar encaminhar para o lugar que nos pertence. O presente e futuro são teus", escreveu o médio do Fulham, que partilhou o balneário com Quaresma no Sporting.Além do internacional português, também outros antigos companheiros, como Jovane Cabral e Tiago Tomás, reagiram à publicação. No caso de Gyökeres, que acabou por abrir caminho à vitória do Sporting, deixou elogios ao colega de equipa. "Incrível mano, tão feliz por ti", redigiu o avançado sueco.