Entrada de Gyökeres deixa Arsenic um mês fora dos relvados

Arsenic sofreu uma contusão no calcanhar do pé esquerdo e vai ficar um mês de fora dos relvados. Desta forma, o defesa do Raków vai falhar a deslocação a Alvalade, agendada para o dia 9 de novembro, num jogo relativo à 4ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.O central, recorde-se, foi substituído após uma entrada dura de Gyökeres nos minutos iniciais da partida, uma situação que originou mesmo a expulsão do avançado leonino. A lesão de Arsenic causou forte preocupação junto dos responsáveis do clube polaco que chegaram mesmo a temer uma fratura, um cenário que não se veio a concretizar.