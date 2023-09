Equipa do Sporting recebida em festa no Aeroporto de Beja

A comitiva leonina já regressou a Portugal e, tal como aconteceu à partida para a Áustria, foi brindada com um pequeno banho de multidão com mais de 150 adeptos a congratularem os jogadores no Aeroporto de Beja. Os leões, recorde-se, alcançaram a primeira vitória em solo austríaco ao derrotarem o Sturm Graz por 2-1 , e vão começar já a preparar o jogo com o Rio Ave, agendado para segunda-feira, com um treino na Academia.O líder da comitiva e presidente, Frederico Varandas, parou para dar autógrafos assim como Manuel Fernandes, antigo avançado e glória do futebol leonino que também se deslocou a Graz.