Equipa sub-16 do Sporting em destaque na Áustria

A equipa de sub-16 do Sporting terminou no 2.º lugar do Next Generation Trophy, um prestigiado torneio internacional realizado na Áustria. Os leões jogaram a final com os brasileiros do RB Bragantino e, após um empate a zero no tempo regulamentar, acabaram derrotados (4-5) no desempate por pontapés de penálti.Além da prestação coletiva, a nível individual o avançado leonino Estefânio Rúben foi eleito o melhor jogador da competição.No percurso até à final da prova, o clube de Alvalade venceu o Independiente del Valle, do Equador, por 1-0, graças a um golo de penálti de Ricardo Yordanov. Seguiu-se outro triunfo, desta vez sobre o New York Red Bulls (EUA), por 2-1, com golos de Estefânio Rúben e Brandão Baptista e assistências de Cléusio Garrafa e Estefânio.Nos quartos-de-final, os verdes e brancos bateram o Yeelen Olympique, do Mali, novamente por 2-1, com golos de Simão Soares e de Ansumane Júnior, em resposta a assistência de Chris Grombahi. Nas meias-finais, frente aos austríacos do RB Salzburgo, os papéis inverteram-se e, numa vitória por 1-0, Grombahi marcou a passe de Ansumane Júnior.