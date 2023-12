Escocês William Collum nomeado para o Sporting-Sturm Graz

O escocês William Collum foi nomeado para arbitrar o jogo entre o Sporting e os austríacos do Sturm Graz, da sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa, na quinta-feira, anunciou esta terça-feira a UEFA.

Collum, de 44 anos, será auxiliado por Francis Connor e David McGeachie, enquanto Kevin Clancy será o quarto árbitro e o inglês Stuart Attwell desempenhará as funções de videoárbitro (VAR).

Internacional desde 2006, o árbitro escocês vai dirigir pela quarta vez um encontro dos leões, depois de ter estado no Metalist-Sporting (1-1), dos quartos de final da Liga Europa 2011/12, no Sporting-Real Madrid (1-2), da Liga dos Campeões 2016/17, e no LASK Linz-Sporting (3-0), da Liga Europa 2019/20.

Sporting e Sturm Graz jogam na quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20 horas.

A formação leonina, que soma oito pontos, já tem assegurado o segundo lugar do grupo e a respetiva presença no playoff de acesso aos oitavos de final da competição, enquanto o Sturm Graz é terceiro, com quatro, os mesmos do Rakow, quarto, que recebe a líder Atalanta, que tem 11 e vaga garantida nos 'oitavos'.

A UEFA nomeou ainda o árbitro português João Pinheiro para dirigir o encontro entre West Ham e Friburgo, do Grupo A da Liga Europa.

Na Liga Conferência Europa, Luís Godinho vai arbitrar o Ferencvaros-Fiorentina, António Nobre estará no Lille-Klaksvík e Miguel Nogueira foi nomeado para o Aberdeen-Eintracht Frankfurt.