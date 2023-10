Esgaio e a meta do Sporting na Liga Europa: «O objetivo é passar a fase de grupos, depois... veremos»

Rúben Amorim já o havia feito em jornadas anteriores, mas também Esgaio aproveitou, na antecâmara à visita ao Raków, para traçar o objetivo do Sporting na Liga Europa: ultrapassar esta fase e, depois, ver... o que a sorte reserva aos verdes e brancos."O foco do Sporting é sempre o próximo jogo. O nosso objetivo é passar a fase de grupos. Depois veremos o que poderá acontecer. A questão do primeiro lugar depende dos jogos", analisou, à Sport TV, disparando com ambição para o encontro de quinta-feira, em Sosnowiec: "Neste momento o foco é ganhar ao Raków. Sabemos que é uma equipa agressiva e intensa a jogar em casa. Será um jogo complicado, como são todos da Liga Europa. Vamos fazer o nosso máximo para conquistar os 3 pontos".A título coletivo, o ala, de 30 anos, reconheceu que a época está "a correr bem", tal como "à equipa". "Estamos a fazer um grande início de campeonato e também em todas as competições. O foco é a equipa. Estamos todos bem para dar o melhor rendimento à equipa e conseguir os nossos objetivos", vincou.Já a propósito do sorteio da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, que definiu que os leões vão receber o Dumiense, do Campeonato de Portugal, Esgaio atirou esse tema para o futuro. "Acabámos de saber que calhou-nos o Dumiense. Se chegou até aqui é porque é uma equipa que tem alguma qualidade, de certeza absoluta. Vamos ter tempo para analisar a equipa", rematou.