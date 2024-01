Esgaio e os 150 jogos pelo Sporting: «É um motivo de muito orgulho»

Na última partida do campeonato, diante do Portimonense, Ricardo Esgaio foi lançado por Rúben Amorim já na reta final do encontro, acabando assim por realizar o seu 150º encontro ao serviço dos verdes e brancos, uma marca agora destacada pelo próprio jogador. Em entrevista à Sporting TV, o lateral de 30 anos abordou os vários momentos que passou no emblema de Alvalade, destacando tanto as fases positivas como as negativas."É um muito de grande orgulho, sinal de trabalho e também ajuda de todos nestes 150 jogos. São muitos jogos e é um motivo de orgulho fazer esta marca", começou por assumir o camisola 47 dos leões, antes de analisar o reverso da medalha que o ensinou a amadurecer. "Tive uma fase menos positiva no clube, mas toda a gente ajudou-me a ultrapassar essa fase. Marquei o golo que precisava [contra o Famalicão, no Estádio José Alvalade, na época passada], agora é trabalhar para conseguir ainda mais. Mas sobretudo ajudar a equipa para conseguir os objetivos. Foi especial por ser perante os nossos adeptos. Senti o carinho e estava lá a minha família. Obviamente é especial", sublinhou.Além disso, Esgaio, o qual acabou por jogar a lateral nos últimos anos da formação, antes de passar para médio na equipa B dos verdes e brancos, o que ajudou na sua evolução, lembrou a estreia e títulos conquistados pela equipa principal em Alvalade. "A minha estreia obviamente que é marcante, mas os jogos em que ganhei títulos pelo Sporting, como Taça da Liga e Supertaças que tenho - uma joguei e outra não -, são marcas importantes para mim dentro do clube", referiu.Olhando para a presente temporada, Esgaio não esquece a ambição dos adeptos que se estende também ao grupo liderado por Rúben Amorim. "Os resultados ajudam mas vive-se um bom momento tanto dentro como fora do campo. Temos um grupo muito bom e nota-se a entreajuda que temos. Nem todos os jogos as coisas vão sair bem. Mas não pode faltar atitude para ajudar a equipa da melhor maneira possível. Por vezes vamos todos falhar, há dias menos bons, mas temos de ajudar a equipa", admitiu.Formado no Sporting, o experiente lateral ainda passou pelo Sp. Braga antes de um regresso aos leões, onde diz ter voltado com outra maturidade e capacidade. "São muitos anos. Voltei, conheço muita gente cá, muita gente que apanhei na formação e volto a apanhar na equipa A. É normal haver uma ligação especial porque são muitos anos. O Sporting significa muito, porque chegámos cá com 12/13 anos e todos ajudaram-me a formar como homem. Ajudou a ser a pessoa que sou, tive de deixar a minha casa cedo e a minha família sempre me ajudou. Mas foi aqui que cresci tanto como jogador como também homem. Ajudaram-me bastante. Apesar de estar cá há 2/3 anos, consegui ganhar outro tipo de bagagem que se calhar não tinha. Esse tipo de bagagem ajudou me a ultrapassar vários obstáculos e momentos da carreira. Estou diferente nisso, poque não é so jogar à bola. E nesse aspeto estou diferente", deixou claro.Sobre as possibilidades de o Sporting voltar a erguer o título nacional, Esgaio aplicou um discurso cauteloso. "Vamos por objetivos. Cada jogo é 50/50, quando tiver de jogar há que dar o máximo para ajudar a equipa e é assim que tem de ser. Aos adeptos, digo que acreditem em nós e continuam a apoiar como têm apoiado", concluiu.