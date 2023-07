Esgaio promete praxe aos miúdos do Sporting: «Vão ter de sofrer um bocadinho»

Há tradições que não se perdem e no estágio do Sporting os mais novos estão prestes a provar essa realidade na primeira pessoa. Quem o garante é Ricardo Esgaio que, em declarações ao jornal Sporting, anuncia para breve o momento da 'praxe' que, diga-se, costuma testar os dotes vocais dos 'caloiros'."Hoje em dia acho que é tudo mais fácil do que era antes, porque a amizade e os laços de confiança que se vão construindo acabam por lhes dar mais à-vontade [aos mais jovens] para brincarem connosco, como se calhar não acontecia há 10 ou 15 anos e isso torna mais fácil a interação com a equipa e o à-vontade deles para estarem connosco. Em relação às praxes, eles vão ter de sofrer um bocadinho", brinca o experiente lateral, de 30 anos.Afonso Moreira diz-se preparado. "Pelo que ouvi dizer, a praxe está para chegar. Eles [os mais velhos] é que apertam comigo e só me faz bem", dispara o extremo, de 18 anos, um dos premiados com a primeira presença na pré-época do Sporting.Dos 29 jogadores que Rúben Amorim levou para estágio, em Lagos, um pouco mais de metade, 15, têm o ADN da formação do Sporting: Callai, Francisco Silva, Gonçalo Inácio, João Muniz, Chico Lamba, Eduardo Quaresma, Dário Essugo, Mateus Fernandes, Daniel Bragança, Geny Catamo, Mamede, Jovane, Chermiti, Esgaio e Afonso Moreira.