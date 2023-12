Eskilsson aconselha Gyökeres a desfrutar do Sporting mas avisa: «Claro que no futuro sairá»

Eskilsson foi o primeiro jogador sueco a envergar a camisola do Sporting no final da década de 80 e continua atento à carreira do clube leonino especialmente desde que Gyökeres optou por seguir a carreira em Portugal. O antigo avançado não tem dúvidas que o compatriota não passará muitos anos em Portugal, mas dado o sucesso que está a atingir aconselha-o a ficar "mais dois anos" na equipa verde e branca."Está a ter um grande sucesso, tem sido mais do que fantástico. É claro que no futuro sairá do clube, mas não acho que ele esteja stressado com isso, até porque só está na equipa há meio ano. Penso que seria bom para ele continuar no Sporting talvez mais dois anos e só depois ir para outro clube, se continuar no bom caminho como está a fazer neste momento. Ele não deveria ir embora de imediato, acho que ele está num bom clube neste momento", afirmou Eskilsson, à Rádio Renascença, destacando que passando este período de tempo deverá transferir-se para um clube de "maior dimensão".Já desligado do futebol profissional, Eskilsson também segue o atacante leonino na seleção nórdica, e só lamenta que a atual geração não seja tão forte. "Joga na seleção da Suécia há pouco tempo. Mas com o grande sucesso que alcançou nos últimos 18 meses, no último ano no Coventry e agora no Sporting, levou-o à seleção. Acho que o desenvolvimento dele tem sido muito bom nos últimos dois anos e estou muito impressionado com isso. Claro que é importante jogar também na Suécia, mas no momento a seleção da Suécia tem grandes problemas e isso não é bom para os jogadores", reconhece.