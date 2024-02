Especialistas criticam bancos nos VMOC do Sporting

Imagine que comprava uma obrigação a 100 euros e que, tempos depois, o emitente desse título se propunha recomprá-lo por um preço bastante abaixo. Num cenário semelhante – ainda que mais complexo –, o Novo Banco e o BCP permitiram que a sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting recomprasse os Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) do clube leonino, que ambas as instituições financeiras tinham em carteira, por um preço bastante abaixo do valor nominal destes títulos.

Os especialistas ouvidos pelo Negócios acreditam que os dois bancos deviam ter sido mais claros sobre este processo de revenda e pelo preço praticado nos VMOC – que são títulos de dívida que podem ser transformados em ações, no fim da maturidade ou durante a vida do instrumento financeiro.

