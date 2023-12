Essugo jogou a lateral direito e assume: «Só quero é jogar, independentemente da posição»

Lançado na reta final do jogo com o Sturm Graz , Dário Essugo foi entregue por Rúben Amorim à missão de ser lateral direito, algo que o jovem diz ser algo... diferente."No treino já tinha treinado a lateral-direito. Só quero é jogar, independentemente da posição. Fico contente. Não é fácil. A posição pede mais andamento, mais sobe e desce. Para mim é bom", assumiu o (habitual) médio, que acrescentou ainda: "Quero aproveitar as oportunidades, o míster deu-ma."Quanto ao triunfo sobre os austríacos, Essugo assume que era "importante acabar esta fase de grupos com uma vitória"."Senti-me bem. Acima de tudo só queria jogar, independentemente da posição. Por acaso já tinha treinado a lateral direito e senti-me bem.""Desde que o míster conte comigo. Tenho de continuar a trabalhar e independentemente de onde seja, só quero é jogar futebol.""Tenho-me sentido bem. Tenho de fazer o trabalho na academia todos os dias e estar preparado acima de tudo, para quando surgir a oportunidade, corresponder.""Sinto a equipa bem, a equipa está confiante. Temos agora três dias para nos prepararmos. Vamos assimilar as ideias e tentar fazer o nosso melhor.""Que vamos dar tudo e que nos apoiem acima de tudo."