ouviu conhecidos adeptos do Sporting após a vitória frente ao Estoril (5-1) "Esta equipa é uma divisão Panzer com um motor de 600 cavalos, que é o Gyökeres. É uma equipa muito boa, para ganhar o campeonato. Ele é, de longe, o melhor avançado em Portugal, é extraordinário. Podiam ter sido seis ou sete, mas é justo.""Adivinhava-se um jogo muito difícil, frente a uma equipa que tem feito um bom campeonato, mas o Sporting não facilitou e dominou sempre, do princípio ao fim. Vitória merecida. E o Gyökeres não marca, como assiste. É impressionante.""O Sporting foi claramente superior. Entrou logo para resolver, com dois golos do Edwards e duas assistências do Gyökeres. Na segunda parte, controlou, fez mais três golos. Com as mexidas do Rúben, é normal, a equipa relaxou e sofreu um golo."