Estádio José Alvalade continua em mudança: Porta 5 também já tem os novos torniquetes

A Porta 5 do Estádio José de Alvalade já tem os novos torniquetes instalados. pic.twitter.com/KhvcZQqKjy — Vasco Ales ?‍ (@VascoAles) October 12, 2023

O Sporting continua a arrumar a casa, neste caso com uma mudança de visual do Estádio José Alvalade, um recinto em constante mudança quer por dentro quer por fora em termos de instalações. A direção de Frederico Varandas, depois de ter modernizado o estádio na zona das bancadas, melhorou agora igualmente os acessos, transformado os torniquetes.Desde logo, numa primeira fase, aquando do encontro contra a Atalanta, para a Liga Europa, o clube de Alvalade colocou em funcionamento o novo sistema de entradas (para já ainda só com leitura QR Code) na porta 1, sendo que, na véspera, os novos torniquetes haviam sido testados igualmente na porta 8.Além da implementação do novo sistema na porta 1, os leões já se encontram a melhorar outras entradas do estádio e, assim, colocaram de igual forma os novos torniquetes na porta 5 de Alvalade, a qual faz o escoamento dos setores A23, A25, A27 e A28.