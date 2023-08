Everton-Sporting, em direto

há 3 horas 10:29

Coates poupado

Entre os 23 que Rúben Amorim levou para Liverpool, há a registar a ausência de Coates, que nos últimos dias trabalhou limitado, como Record adiantou, e por isso será poupado. O capitão, recorde-se, foi substituído na 2ª parte do jogo com o Villarreal, com queixas no joelho direito, e nos últimos treinos ainda apresentou algumas queixas. Apesar de ter sido ponderada a sua presença em Inglaterra, em última instância os leões não quiseram correr riscos, pelo que, a uma semana do arranque da Liga, com a receção ao Vizela, o técnico deixou o central, de 32 anos, na Academia. Nuno Santos (mialgias) e St. Juste (lesão no joelho esquerdo) também estão de fora.