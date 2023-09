Ex-companheiro de Gyökeres diz que sueco "era um animal": «Intimidava três ou quatro defesas»

Matt Godden, avançado de 32 anos, foi companheiro de equipa de Viktor Gyökeres no Conventry City e, em entrevista ao Conventry Telegraph, destacou a habilidade do agora jogador do Sporting, que disse ser "um animal"."Viktor era obviamente um animal. Jogávamos muito em contra-ataque na época passada e isso favorecia a sua forma de jogar, porque ele intimidava três ou quatro defesas e rematava. Os dois jogadores que chegaram para o seu lugar são completamente diferentes, não farão o mesmo que Gyökeres, mas isso irão oferecer-nos outras coisas", elogiou Godden."Vik [Gyökeres] tinha poder quando lançavamos a bola desde a defesa, quando éramos uma equipa de contra-ataque. Isso convinha-lhe, porque o seu poder de corrida afastava três ou quatro defesas. Toda a gente pode ver que agora mudámos o nosso estilo de jogo e somos uma equipa muito mais de passes. Construímos o nosso jogo a partir da defesa e fazemos o nosso jogo com muitos mais passes. Construímos o nosso jogo a partir da defesa e fazemos o nosso jogo com muitos passes. Não precisamos tanto dos contra-ataques agora", referiu ainda o avançado inglês.