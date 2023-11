Ex-Sporting unidos por uma Luz... bem verde: do "é dia!" ao leão de 'Manu' Ugarte

Dia de dérbi é dia... de mensagens especiais, no caso de três ex-leões que utilizaram as suas redes sociais para sublinhar a confiança no Sporting para o embate da jornada 11 do campeonato, que tem a Luz como palco e o Benfica como adversário."É dia!", escreveu o ala direito espanhol Porro, hoje jogador do Tottenham, seguido por Feddal, central marroquino que atualmente não tem clube. "Vamos por todos [os jogos], Betis e Sporting", atirou, em alusão não só ao encontro entre os rivais lisboetas, mas também os de Sevilha, que entram em campo também este domingo, no Ramón Sánchez Pizjuán.Também o médio Ugarte, médio do PSG, deixou um 'emoji' de um leão, partilhando uma publicação de uma página de apoio aos leões.