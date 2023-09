Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Exclusivo Record: Bernardo Ayala explica e assume erro no cálculo dos prémios da SAD do Sporting "A política de remunerações do Sporting é extraordinariamente transparente", garante o presidente da Comissão de Acionistas e da Mesa da Assembleia Geral





• Foto: Paulo Calado