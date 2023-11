'Expresso' diz que o Sporting não pediu abertura de instrução do 'Caso Boaventura'

O 'Expresso' noticiou esta segunda-feira que o Sporting não pediu o requerimento de abertura de instrução do 'Caso Boaventura', no qual o empresário César Boaventura foi acusado pelo Ministério Público (MP) de três crimes de corrupção ativa e um na forma tentada em benefício do Benfica.Após a decisão do MP, conhecida em março último, o presidente dos leões, Frederico Varandas, sublinhou, em entrevista à Sporting TV, quepara "corrigir" o que entendia ser uma falha. Porém, o Sporting terá optado por fazer um pedido ao superior hierárquico do procurador responsável pela acusação para que a corrigisse.