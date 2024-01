Faixa a pedir o Sporting campeão vale multa de 1.530 euros aos leões

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou esta quinta-feira o mapa de castigos das partidas referentes à 17ª jornada do campeonato, com o duelo entre Sporting e Estoril, que terminou com uma vitória clara por 5-1, a resultar numa multa total de 12.416 euros para o emblema de Alvalade.Neste bolo, uma parte diz respeito a uma faixa que foi exibida ainda na 1ª parte do encontro contra o canarinhos, mais concretamente no topo norte, e que ilustrava a mensagem "Ano novo, mesma ambição: Sporting campeão", numa situação que resultou numa sanção de 1.530 euros para os verdes e brancos. De acordo com o CD, a multa prendeu-se com o seguinte cenário. "Entrada e permanência de objetos não autorizados – Incumprimento de dever de garantir a observância de todas as regras e condições de acesso e de permanência de espetadores no recinto desportivo, em virtude de não ter sido impedida a entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida, seja qual for a natureza ou espécie dessas faixas (sem prejuízo de, no caso concreto, as mesmas não apresentarem símbolos, sinais ou mensagens com conteúdo legalmente proibido) -«Ao minuto 15 da primeira parte, adeptos afectos ao clube visitado, claramente identificados através das vestes que possuíam e dos cânticos entoados, de apoio à sua equipa, exibiram uma tarja, com dimensão superior a 1m x 1m, na bancada A, Topo Norte, Sector A17, fora da ZCEAP, com a seguinte mensagem 'Ano Novo, mesma ambição, Sporting Campeão'. Antes do inicio da segunda parte, adeptos afectos ao clube visitado, claramente identificados através das vestes que possuíam e dos cânticos entoados, de apoio à sua equipa, exibiram faixas verdes e brancas com dimensão superior a 1m x 1m e uma tarja na bancada A, Topo Sul, Sector A18, fora da ZCEAP, com a mensagem 'Torcida Verde'", foi explicado.Além disso, o Sporting paga ainda outro montante de multas contra o Estoril devido ao atraso no regresso dos balneários ao intervalo - mais precisamente uma quantia de 1.326 euros -, bem como a maior fatia derivado ao comportamento dos adeptos. Neste caso, a utilização de engenhos pirotécnicos por parte dos fãs sportinguistas originou uma sanção no valor de 9.560 euros para o emblema de Alvalade.