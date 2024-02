Fatawu agradece ao Sporting: «Fizeram-me ser quem sou hoje, ajudaram-me em tudo»

Fatawu tem merecido papel de destaque no Leicester, como se percebe pelos 25 jogos (e dois golos e oito assistências) ao serviço do líder do Championship. Mérito do próprio, claro, mas também... do Sporting, que além de o ter emprestado para ganhar maior rodagem, teve um importante papel no seu desenvolvimento, como o extremo fez questão de sublinhar esta quinta-feira."Foi muito bom conseguir chegar ao Sporting. Era o momento de que eu estava à espera para ser um futebolista profissional. Tive essa oportunidade de ir jogar para um lugar diferente. O Sporting fez-me ser quem sou hoje, deu-me a oportunidade de ser quem sou agora. Realmente ajudaram-me em tudo", reconheceu o internacional ganês, de 19 anos, em entrevista aos meios do Leicester."Gostei de como estava a jogar. Tive mais oportunidades de jogar na Liga dos Campeões e na Liga Europa, o que foi incrível para mim. Joguei contra alguns grandes clubes", acrescentou Fatawu, que vê diferenças entre o Sporting e o Leicester e entre Portugal e Inglaterra, nomeadamente em termos... metereológicos: "Por vezes o clima e outras coisas [em Portugal] eram diferentes, mas eu tinha um bom pressentimento. Estava um pouco mais frio do que estava habituado [em relação ao Gana]. Vindo do Gana, é diferente. Agora, em Inglaterra, penso que o tempo em Portugal está bom!".Antes de mudar-se para os foxes, Fatawu admite que houve, no verão, outras possibilidades, mas acredita que em última instância tomou a decisão correta. "Havia mais equipas atrás de mim, mas senti que este lugar era bom para mim. Quero sempre estar com alguém que possa ajudar-me e dizer-me o que fazer. Quero aprender", vincou, salientando o importante papel do seu atual treinador, o italiano Enzo Maresca. "A forma como aqui o treinador fala com os jogadores é diferente. Ele quer guiar-me e ajudar-me a melhorar o meu jogo. Foi por isso que escolhi o Leicester. Tive tantos bons treinadores na minha carreira. A maioria ajudou-me sempre em tudo o que fiz. Está tudo a correr bem", reforçou.Fatawu, recorde-se, pode render 17 milhões de euros à SAD, uma vez que no contrato de cedência assinado com o Sporting consta uma cláusula de compra obrigatória se o Leicester subir à Premier League. Para já, lidera o Championship com 72 pontos, mais 11 do que o vice-líder Southampton.