Fatawu brilha em Inglaterra: depois do primeiro golo a nomeação para a equipa da semana

Team of the Week



Your top performers from the weekend, powered by @WhoScored ratings #EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/1iN5NHmg6l — Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) October 23, 2023

Dois dias após ter feito a sua estreia a marcar com a camisola do Leicester, no caso na visita ao Swansea (vitória por 3-1) - recorde aqui o golo -, Fatawu foi nomeado para a equipa da semana do Championship, prova que o seu Leicester lidera com 33 pontos, mais 5 que o segundo, o Ipswich Town, pese o facto de ter mais um encontro disputado.Cedido pelo Sporting até final da época, a SAD olha para o contexto e... esfrega as mãos, dado que a subida dos foxes à Premier League 2024/25 ativa uma compra automática por parte dos ingleses, que terão de avançar com 17 milhões de euros pelos direitos desportivos do internacional pelo Gana, de 19 anos.O futebolista africano soma 9 encontros em 15 possíveis: além do tento anotado este fim de semana, também regista uma assistência.