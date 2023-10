Fatawu e o empréstimo do Sporting: «Sempre tive o sonho de jogar em Inglaterra»

Atualmente emprestado pelo Sporting ao Leicester, clube pelo qual já alinhou em 7 partidas esta temporada, Fatawu não deixa de destacar o seu período ainda curto em terras de Sua Majestade e, numa entrevista à 'BBC Radio Leicester', analisou como tem evoluído durante o empréstimo dos leões aos foxes.Sem espaço nas contas de Amorim para a presente temporada, o internacional ganês de 19 anos rumou ao emblema do Championship e acaba por assumir que a vontade de alinhar em Inglaterra pesou na sua escolha. "Para mim ter vindo para o Leicester foi um grande feito. Quando soube do interesse deles, fiquei contente, porque sempre tive o sonho de jogar em Inglaterra", confessou o jovem extremo que foi titular em três de um total de sete encontros que disputou pela formação orientada por Enzo Maresca.Além disso, Fatawu apontou aos objetivos para a presente época. "O objetivo do clube é voltar à Premier League e isto também uma grande oportunidade para mim para ajudá-los nisso", sublinhou.Recorde-se que o extremo ganês de 19 anos, que na época transata somou 12 jogos pela equipa principal do Sporting, foi emprestado pelo emblema de Alvalade ao Leicester na fase final do último mercado de verão. O acordo de cedência é válido por uma temporada e contempla uma opção de compra no valor de 17 milhões de euros. Ainda assim, caso consigam garantir a subida à Premier League, os foxes terão de avançar para a compra a título definitivo da promessa ganesa que pertence ainda aos quadros do Sporting.Caso o Sporting negoceie o passe, o Steadfast, antigo clube de Fatawu, terá direito a receber 50% das mais-valias. Assim, subtraindo o investimento inicial, os leões poderão lucrar mais de 6,5 milhões de euros limpos.