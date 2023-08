Fatawu entra na lista do Leicester por empréstimo

A possibilidade de Fatawu prosseguir a carreira em Inglaterra é mais forte pois, para além do Crystal Palace, também o Leicester mostrou interesse em reforçar o seu plantel com o internacional ganês do Sporting.Após ter descido ao Championship, os foxes pretendem assegurar o regresso imediato à Premier League e, de acordo com o 'Daily Mail', o jovem leonino tem o perfil desejado. O Leicester pretende receber o jogador por empréstimo e, no final da época, poderá acionar uma cláusula de compra no valor de 14 milhões de euros, uma verba muito próxima da desejada pela SAD do Sporting que pretende vender o seu passe por 15 M€.