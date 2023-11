Fatawu no top-10 de prodígios com melhores dribles

Fora das opções de Rúben Amorim para a presente temporada, Fatawu foi emprestado pelo Sporting ao Leicester, de modo a relançar a carreira ainda curta e certo é que tem sabido aproveitar a oportunidade. Desta feita, num estudo publicado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES), o internacional ganês de 19 anos surge no top-10 de uma lista onde constam os prodígios, ou seja jogadores jovens (neste caso, abaixo dos 20 anos) com maior potencial, e que apresentem dotes de dribladores.No caso específico, numa análise aos melhores dribladores jovens em termos de todas as ligas do futebol mundial, o extremo cedido pelo Sporting ao clube do Championship (2ª divisão inglesa), consta como o 8.º melhor colocado numa extensa lista. De realçar que a primeira posição em termos de miúdos dribladores é ocupada por Antonio Nusa, grande promessa do Club Brugge, enquanto Luis Guilherme, lançado por Abel Ferreira na equipa principal do Palmeiras, surge no 2.º lugar da lista, com o pódio a ser completado por Gassova, do Corinthians.De resto, Driouech (Excelsior), Jack Clarke (Sunderland), Bakayoko (PSV) e Lamine Yamal (Barcelona) surgem antes de Fatawu na lista, sendo que, olhando aos números do jogador emprestado pelo Sporting ao Leicester, o extremo ganês de 19 anos apresenta 6,9 dribles por jogo esta temporada, representando uma taxa de sucesso na ordem dos 61%. Fatawu é seguido no top-10 por Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Ibrahim Osman, do Nordsjælland.Recorde-se que Fatawu está cedido pelo Sporting ao Leicester, emblema que atualmente lidera o Championship. Caso os foxes subam à Premier League no final da temporada, terão de acionar a cláusula de compra por Fatawu num valor a rondar os 17 milhões de euros. Caso tal suceda, o extremo ganês, que leva um golo e outra assistência em 11 jogos durante 2023/24, pode render mais de 6,5 milhões de euros limpos ao Sporting, uma vez que o Steadfast, antigo clube de Fatawu, reservou 50% de mais-valias no momento em que vendeu o jogador ao clube de Alvalade, no passado.