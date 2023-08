Fatawu rumo ao Leicester

Após rejeitar servir como possível moeda de troca no negócio por Fresneda, Fatawu está a caminho do Leicester. O internacional ganês, de 19 anos, tem quase tudo acertado para rumar aos foxes por empréstimo em 2023/24 e nesta fase o Sporting discute com o clube inglês os termos do acordo, nomeadamente a opção de compra – que pode ser de 14 M€ ou superior – e taxa de cedência.





Fatawu, que esteve na agenda de Palace e Salernitana, espera luz verde para rumar a Inglaterra.