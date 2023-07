Fatawu: «Têm falado do que não sabem, estou feliz aqui»

Fora da contas de Rúben Amorim para a nova temporada, Fatawu continua a trabalhar à parte na Academia, tal como os restantes jogadores do plantel principal que ainda aguardam colocação neste mercado de transferências, e num período de maior descontração o internacional ganês de 19 anos deixou uma mensagem sobre o seu futuro, nas redes sociais.Através de um story no Instagram, o jovem esquerdino deixou claro o seguinte: "As pessoas têm falado do que não sabem. Estou feliz aqui", apontou, possivelmente numa referência ao momento que vive no clube de Alvalade. Recorde-se que, após uma temporada completa ao serviço dos leões, na qual dividiu o seu espaço de evolução entre equipa B e equipa principal, Fatawu não entra nos planos de Amorim para 2023/24, com a SAD já no mercado à procura de uma solução.Tal como o nosso jornal adiantou, o plano inicial da Direção do Sporting passa por vender Fatawu neste defeso, sendo que a estrutura pede 15 milhões de euros para negociar o respetivo passe, do qual, recorde-se, o Sporting detém 50%. Ou seja, em caso de negócio de venda por Fatawu, os verdes e brancos podem receber um montante de 7,5 milhões de euros.Ainda assim, para já, a Direção leonina tem recebido apenas sondagem de clubes tendo em vista um empréstimo do internacional ganês. Porém, a ideia da SAD é clara: tentar a venda de Fatawu e só em último caso, caso seja a solução adequada numa fase mais avançada do mercado, optar pelo empréstimo do jogador. A verdade é que existem alguns clubes da Liga portuguesa interessados em garantir o jogador, todavia num cenário de cedência, e outros emblemas ingleses que o têm debaixo do radar.No entanto, a intenção do próprio jogador, Fatawu, parece ser outra, tal como o futebolista dá a entender na mensagem partilhada este sábado nas redes sociais. De resto, acaba por ser um dos dossiês que a estrutura do Sporting necessitará de resolver no que diz respeito a dispensáveis até final do defeso.