'FC Porto nitidamente pior' em jogo de 'resultado escasso': nação leonina analisa vitória no clássico

Record ouviu conhecidos adeptos do Sporting após a vitória no clássico frente ao FC Porto em Alvalade (2-0) "Vitória completamente justa da equipa que mais jogou para ganhar e com melhor controlo emocional. Acho que houve mesmo muita diferença entre as duas equipas, pois o FC Porto foi nitidamente pior. Grande jogo de Gyökeres e também gostei muito do Morita"."Uma grande exibição do Sporting. Acho que o resultado até é escasso, pois podíamos ter feito no mínimo mais dois golos. Ninguém estava à espera da titularidade do Quaresma, mas foi dos melhores. Parabéns ao Rúben (Amorim) pela aposta e pela confiança no jogador.""Resultado amplamente merecido. A 1.ª parte foi completamente dominada pelo Sporting , que podia ter conseguido um resultado mais dilatado. E o pendor ofensivo na 2.ª parte foi sempre maior para o seu lado. Grande exibição do Gyökeres, que tem grande influência nesta equipa."