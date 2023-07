Fénix revela quanto vai encaixar com transferência de Ugarte do Sporting para o Paris SG

A transferência de Manuel Ugarte para o Paris SG não só rendeu um encaixe considerável ao Sporting - o leão ficou com 48 dos 60 milhões de euros da transferência -, como também permitiu ao modesto Centro Atlético Fénix garantir um verdadeiro jackpot. Segundo contas feitas por Álvaro Chijane, secretário geral do clube de Montevidéu, nos cofres entram mais de 5 milhões de euros, referentes à mais-valia que o clube garantiu quando transferiu o jogador para o Famalicão em 2020."No caso do Manuel Ugarte, vão ingressar 5,8 milhões de dólares [5,2 milhões de euros]. No total, vão entrar uns 9 milhões de dólares [8 milhões de euros]", disse, referindo-se nesta última parte ao montante total que o Fénix encaixou com o jogador de 22 anos.