Festa da Taça custa 2.550 euros em multas ao Sporting

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou o mapa de castigos dos encontros referentes à 3ª eliminatória da Taça de Portugal, com o Sporting a ser alvo de uma multa no valor de 2.550 euros na visita ao Olivais em Moscavide, em casa emprestada, neste caso no Estádio José Gomes.Segundo o documento tornado público pelo CD, o emblema de Alvalade foi sancionado com uma multa de 102 euros na sequência de um atraso da equipa no regresso dos balneários no recomeço do encontro, além de outros 1.428 euros devido à utilização de pirotecnia por parte dos adeptos sportinguistas, e 1.020 euros originados pelo arremesso para o relvado de engenhos pirotécnicos desde a zona destinada aos visitantes.No que diz respeito às multas do Olivais e Moscavide, o emblema da distrital de Lisboa viu Rui Ferreira, um dos adjuntos de Ricardo Barão, ser suspenso por 8 dias devido ao "uso de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos", ao passo que outro montante numa multa de 306 euros teve por base questões relacionadas com "irregularidade relativa a publicidade" e a maior fatia das sanções aplicadas ao Olivais e Moscavide - neste caso um total de 2.652 euros - deveu-se ao comportamento do público e utilização de pirotecnia.