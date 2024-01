Festejo de Gyökeres já virou moda no Sporting: Morita prepara máscara para a Taça da Ásia

De forma natural e rápida, Viktor Gyökeres tornou-se num autêntico ídolo do universo leonino e poucos meses em Alvalade bastaram inclusive para que o festejo do avançado sueco se tornasse numa imagem de marca. Em vários jogos, já assistimos a adeptos leoninos, desde miúdos até graúdos, a celebrar os golos do sueco com a sua 'máscara'.Desde logo, nas mais recentes partidas, até Pote e Marcus Edwards acabaram por festejar os respetivos golos da forma que costuma fazer Gyökeres, que até esboçou um largo sorriso nessas situações e, desta feita, foi Morita que seguiu os passos dos companheiros de equipa do Sporting. Isto porque, à margem da sessão fotográfica da seleção japonesa que antecede a participação dos nipónicos na fase final da Taça da Ásia, o médio de 28 anos aproveitou para recorrer à 'máscara de Gyökeres', ao ponto de publicar uma fotografia com tal celebração.De forma célere, Gyökeres reagiu à situação e perspetivou Morita de pé quente na prova internacional. "Vou utilizar este gesto a partir de agora. Isto é meu, Gyökeres", assumiu Morita, na publicação das redes sociais, com resposta pronta do companheiro sueco. "Moritaaa, agora só tens de marcar", atirou, bem humorado.A verdade é que, além de Gyökeres, outros elementos do plantel principal do Sporting, tais como Coates, Edwards, St. Juste ou Luís Neto aproveitaram para brincar com o novo festejo de Morita. O capitão leonino desvendou até que o médio japonês tem ainda outra celebração na manga. "Nãooo, tens outro festejo para fazer antes", merecendo resposta do médio: "Ainda é cedo para lhes mostrar..."E não é apenas no contexto de futebol que Gyökeres tem tido impacto em Alvalade. A moda da máscara já chegou igualmente a outras modalidades, como é o caso do andebol leonino. Mais concretamente através de Francisco Costa, habitualmente tratado por Kiko Costa e que estará durante este mês ao serviço da Seleção nacional na fase final do Europeu, na Alemanha. Na promoção à competição por parte da Federação de Andebol de Portugal (FAP), o jovem talento de 18 anos do andebol português e leonino surge mesmo com as mãos a fazer o festejo de 'Vik'. O impacto de Gyökeres é notório no emblema de Alvalade.