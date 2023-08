Filha do ator Carlos Cunha atualiza estado de saúde do pai

"Muito obrigada a todos pela preocupação.

O meu pai não se sentiu mal durante o jogo.

O meu pai deu uma queda no final do mesmo. Está tudo bem graças a Deus.", escreveu Erika Mota numa publicação no Facebook, na qual deixou uma nota de agradecimento "aos bombeiros de Lisboa e aos médicos do hospital de Cascais".





A filha de Carlos Cunha atualizou esta segunda-feira, em publicação deixada nas redes sociais, o estado de saúde do ator, que abandonou o Estádio de Alvalade, no domingo, numa cadeira de rodas