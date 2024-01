Filipe Çelikkaya pede apoio à equipa B do Sporting: «Presença dos adeptos é importante para as aspirações»

O Sporting B visita este sábado o Alverca, em partida da 17ª e penúltima jornada da Série B da Liga 3, e na antevisão ao duelo no Ribatejo, o técnico Filipe Çelikkaya destacou o percurso dos seus comandados, antes de apelar ao apoio dos adeptos sportinguistas. Em declarações aos canais do clube, o treinador de 39 anos deixou claro que os 'bês' esperam dar uma resposta à altura após a derrota (0-1) frente ao Caldas."A entrega foi total mesmo com menos um jogador. Com onze demonstrámos que estivemos melhor, mas não conseguimos concretizar. Ainda assim, a dedicação e concentração dos jogadores foram sempre muito boas, agora é transportar isso para o próximo jogo com o Alverca. Vai ser difícil, mas estamos na máxima concentração e queremos trazer os três pontos. A presença dos adeptos é muito importante para as aspirações destes jovens jogadores, que querem chegar à equipa A e têm de habituar-se ao público não só nos jogos grandes. Apelamos a que estejam presentes no jogo porque sentimos que vão ser muito importantes", solicitou Çelikkaya.Além disso, o timoneiro da formação B dos verdes e brancos, que ocupa o 2º lugar na Série B, com 27 pontos e tenta chegar mais perto do apuramento de subida na Liga 3, reiterou a concentração evidenciada pela equipa na preparação da deslocação a Alverca. "A equipa A é dominadora, tem muitas ocasiões de golo e remates. Tentamos seguir essa linha e, para isso, temos de treinar dessa forma já desde tenra idade e de replicar isso nos jogos. Somos a equipa que tem mais remates, posse de bola, oportunidades claras de golo e a que mais faltas sofre, o que é um dado muito importante. É muito difícil parar-nos, queremos dominar o jogo e vencê-lo desta forma. Não vamos mudar a nossa matriz e queremos que os jovens cresçam nela, isso vai trazer-nos dividendos no futuro porque os jogadores já estão muito habituados a isso", confessou, antes de concretizar."Estamos muito focados no desenvolvimento dos jogadores. Ao longo do tempo temos mudado muito a equipa, mas esta tem crescido, o que significa que eles estão a evoluir individualmente. Temos feito muita rotação de jogadores, o que dificulta a tarefa dos adversários porque não sabem contra quem vão jogar, mas satisfaz muito o treinador porque há qualidade dentro da Academia e esta tem de ser demonstrada diariamente. Os resultados são consequência do trabalho que eles fazem, vamos continuar focados no dia-a-dia para no fim colhermos os frutos", concluiu o técnico.