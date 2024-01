Final four da Allianz Cup já mexe: Sporting coloca bilhetes à venda para o jogo com o Sp. Braga

Através de uma nota publicada no seu site, o Sporting informou que esta quinta-feira, a partir das 16 horas, arranca a venda dos ingressos para o embate com o Sp. Braga, referente às meias-finais da Allianz Cup, disputado no próximo dia 23, em Leiria.À imagem de encontros anteriores, o processo será feito "exclusivamente online" e dividido em diferentes fases. Os preços orçam de 10 euros (categoria 3 para o Sector 4B), 15 euros (categoria 2 para o Sector 1A+4C) e 20 euros (categoria 1 para o Sector 1B). Cada Sócio poderá comprar unicamente um bilhete.11 JANEIRO – Quinta-feira das 16h00 às 19h59Lugares de Leão + Sócios Vitalícios com Gamebox 2023/202411 JANEIRO – Quinta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 20 Anos12 JANEIRO – Sexta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 17 e 19 anos12 JANEIRO - Sexta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 14 e 16 anos12 JANEIRO - Sexta-feira das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox entre 11 e 13 anos12 JANEIRO - Sexta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox entre 8 e 10 anos13 JANEIRO - Sábado das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 5 e 7 anos13 JANEIRO – Sábado das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 1 e 4 anos13 JANEIRO – Sábado das 16h00 às 23h59Sócios sem lugar anual em 2023/2024O Sporting informa, ainda, que no momento de entrada no Estádio Municipal de Leiria, os adeptos "terão de mostrar o Cartão de Cidadão que terá obrigatoriamente de corresponder aos dados impressos no bilhete".