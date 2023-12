«Foi aqui que descoloraste o cabelo?» Nuno Santos é o primeiro convidado do ADN de Leão 2.0

Agarrem as , Sportinguistas!!!



O 1.º episódio do #ADNdeLeão 2.0 com Nuno Santos fica disponível amanhã pic.twitter.com/IXwraJfRzT — Sporting CP (@SportingCP) December 6, 2023

"Foi aqui que descoloraste o cabelo?!" A pergunta do humorista Guilherme Geirinhas, com muitos sorrisos à mistura, surpreende... Nuno Santos, em pleno Estádio de Alvalade, por baixo das estruturas metálicas do sistema de regeneração do relvado...E é desta forma que termina o teaser de apresentação do ADN de Leão 2.0, a segunda temporada de um dos formatos mais populares entre os sportinguistas.O podcast teve início em dezembro de 2020 e conheceu o seu último episódio a 1 de julho, ao vivo, no Coliseu dos Recreios. O regresso está marcado para esta quinta-feira e Nuno Santos é o primeiro convidado, no anfiteatro de Alvalade.