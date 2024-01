Franco Israel e o apuramento na Taça: «A equipa está a jogar muito bem e a ganhar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No final da goleada (4-0) sobre o Tondela, que permitiu ao Sporting a garantir a passagem à próxima fase da Taça de Portugal, Franco Israel, guarda-redes titular nos leões neste duelo, destacou em declarações à Sporting TV o resultado alcançado, sublinhando a importância de não ter sofrido qualquer golo e com o foco na ida à final da prova, no Jamor."É fundamental para nós guarda-redes não sofrer golos e isso ajuda à confiança da equipa. Ainda bem que não sofremos hoje""Sim, é importante estar atento, ainda para mais num clube grande como o Sporting. Os adversários, normalmente, têm poucas oportunidades e temos de estar preparados quando somos chamados a intervir. Felizmente, hoje consegui defender e ficou a baliza a zeros": "O objetivo é sempre o título na Taça. Numa equipa como o Sporting, queremos sempre ganhar. Mas tem de ser passo a passo, jogo a jogo, vamos ganhando confiança, e estou contente por ter esta oportunidade""Muito bem, muito bem. Felizmente a equipa tem vencido e jogado bem e isso é fundamental para nós. É difícil ganhar e manter essa sequência e acho que a equipa está a jogar muito bem a ganhar, o que é importante"