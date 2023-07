Franco Israel: «Gosto muito de jogar com os pés e aperfeiçoei isso na Europa»

No rescaldo da sua estreia pela seleção principal no Uruguai, na qual cumpriu 90 minutos no 4-1 contra Nicarágua, Franco Israel garantiu que se sentiu como peixe na água, impulsionado pelas palavras do selecionado Marcelo Bielsa.

"É um sonho, algo que ansiava desde pequeno e por sorte consegui cumpri-lo no [Estádio] Centenário, com a nossa gente!", começou por assinalar o guarda-redes, de 23 anos, numa conversa com a 'ESPN Uruguai', onde concretizou: "[Marcelo] Bilesa pediu-me que estivesse tranquilo e que fizesse o que tinha de fazer. Senti-me bastante cómodo."

E quando questionado sobre a apetência para jogar com os pés, o camisola 12 da celeste - e também dos verdes e brancos - foi taxativo, sublinhando a evolução com um ano de Sporting 'em cima', pese não ser o tiutlar indiscutível.



"Se gosto de jogar com os pés? Bastante. Desde miúdo que é algo que tenho trabalhado e aperfeiçoei-o na Europa. Gosto que a bola, sempre que possível, saia 'limpa' para ajudar a equipa", prosseguiu o guardião, antes de agradecer o apoio de Sergio Rochet, mais 'batido' na seleção e que o recebeu de braços abertos: "Ao 'Chino' - alcunha do guarda-redes do Nacional de Montevideu - conheci-o no sábado passado quando cheguei à concentração. E desde o primeiro momento que criámos uma relação muito boa, falámos de tudo, da vida, do futebol... Disse-me para estar tranquilo, para fazer o que sei."

A última vez que tinha jogado no Centenário... Israel venceu a Libertadores de sub-20, em 2018, num 2-1 ao Independiente del Valle que não esquece: "Sim, a última vez foi nesse jogo há muitos anos e com toda a gente do Nacional, algo muito bonito!".