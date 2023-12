Frederico Varandas confia neste Sporting: «Acreditamos que temos sido a melhor equipa até ao momento»

O Sporting chegou ao dérbi com o Benfica há um mês em condições de cavar uma distância de 6 pontos relativamente ao rival da Segunda Circular. A derrota nos instantes finais impediu um cenário que, à entrada do tempo de descontos, parecia quase certo mas nem por isso Frederico Varandas perdeu a sua convicção ou a confiança na equipa de Rúben Amorim.Na sequência de novo desaire, desta vez em Guimarães, e em véspera de um escaldante clássico com o FC Porto, o presidente dos leões reafirmou hoje no discurso durante o jantar dos Prémios Stromp aquilo que disse logo após o dérbi."Do ponto de vista desportivo, hoje, e se o Francisco Stromp estivesse aqui nesta sala, estaria muito orgulhoso do desempenho desportivo, nesta época, das nossas equipas. Do futebol às restantes modalidades", começou por referir, no Hotel Sheraton, em Lisboa."No futebol continuamos no topo da classificação. Por vezes sozinhos, por vezes acompanhados, mas ali continuamos. Na frente. Acreditamos que temos sido a melhor equipa até ao momento e tudo faremos para o continuar a demonstrar. Temos um grupo muito forte e fantástico de jogadores e um grande treinador. Grande treinador hoje, grande treinador quando fomos campões, grande treinador quando ficámos em 4.º lugar", elogiou ainda Varandas.