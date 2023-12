Frederico Varandas deixa garantia ao FC Porto para o clássico: «Serão exemplarmente recebidos»

A temperatura pode estar a baixar nos termómetros mas o clássico da próxima segunda-feira em Alvalade promete, de novo, ser escaldante. No seguimento de um conjunto de polémicas entre os dois clubes, desde logo entre os seus presidentes, Sporting e FC Porto vão reencontrar-se em Alvalade para discutir o comando da Liga.É neste contexto desafiante, e após uma polémica derrota em Guimarães, com queixas da arbitragem, que Frederico Varandas acaba de deixar esta noite uma garantia inequívoca aos rivais portuenses, mesmo sem abdicar da censura à conduta dos seus dirigentes."Na próxima jornada temos a visita de um dos nossos dois grandes rivais. Receberemos não apenas um rival mas uma das grandes instituições nacionais que merece todo o nosso respeito e que jamais deverá ser confundida com as pessoas que a dirigem. Serão exemplarmente recebidos pois os nossos valores e a nossa forma de estar assim o exigem", assegurou Frederico Varandas esta terça-feira, no jantar do Grupo Stromp, em Lisboa.O líder leonino fez ainda um pedido a todos os sportinguistas. "Peço a todos os nossos sócios e adeptos que transformem o sentimento de revolta e injustiça, com os azares que nos têm acontecido, num apoio positivo, enchendo o nosso estádio e agarrando na equipa sempre que ela precisar, empurrando-a para a vitória", destacou.