Frederico Varandas: «Deixar cair o estigma do 3.º grande que nos colaram nas últimas 4 décadas»

Frederico Varandas garante ser "factual e inequívoco" o crescimento do Sporting nos "últimos 4 anos". Contudo, sublinha que ainda há caminho a trilhar para "deixar cair de vez o estigma do 3º grande", algo que espera alcançar até final do mandato, em 2026."Até 2026 o nosso objetivo estratégico está completamente definido: continuarmos a focar-nos só em nós e daremos passos decisivos para consolidar e reforçar o estatuto de grande entre os grandes em Portugal. Reposicionar de uma forma permanente e consolidada o Sporting, de uma forma estrutural e financeira, como um clube grande com condições objetivas para lutar por todos os títulos nacionais de uma forma natural. Por outras palavras, deixar cair de vez o estigma do '3.º grande' que nos quiseram colar nas últimas 4 décadas", referiu, durante a 41ª edição dos Rugidos de Leão, que decorre em Leiria.Além da satisfação sentida com a evolução do clube nas mais diversas áreas – "crescimento da massa associativa e da sua militância, recorde de vendas de GameBox, recorde de quotização e recorde de receitas de merchandising" – o líder dos verdes e brancos realçou o seu "orgulho" pela prestação da equipa liderada por Rúben Amorim, que vê como a "mais forte e consistente" dos jogos até à data disputados no campeonato."Estou muito orgulhoso do desempenho do nosso treinador e dos nossos jogadores. Já se jogou um terço do campeonato, já fomos a Braga e à Luz, estamos no topo da classificação e até à data de hoje fomos a equipa mais forte e consistente. Estamos como nos propusemos estar: disputar todos os títulos nacionais e fazer mais uma boa época europeia", sublinhou, aplaudindo, igualmente, o desempenho das modalidades: "Estamos à imagem do futebol. Mais uma vez em condições de disputar todos os títulos nacionais e fazer boas prestações europeias".