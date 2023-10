Frederico Varandas: «Já sabíamos que mal lançássemos esta ideia viria alguém defender que nada se mude»

No discurso de abertura da Assembleia Geral, este domingo, Frederico Varandas lembrou uma frase de Churchill e reforçou o apelo aos sócios para que tenham a coragem de dar o passo em frente com a aprovação do voto electrónico à distância."Já sabíamos que mal lançássemos esta ideia viria alguém defender para que nada se mude, que nada se altere porque tem o risco A, B e C. Ao ler a bibliografia de Winston Churchill, guardei uma frase para sempre: sempre que surge uma ideia boa e disruptiva, logo aparecerão três excelentes argumentos de iluminados para que nada se faça e tudo fique na mesma. O mundo não pára nem deixará de evoluir, quer nós queiramos ou não, mas nós temos sim o poder de escolher se queremos liderar essa evolução ou não", concluiu, perante os associados.A mensagem do líder leonino ficou marcada, quase na íntegra, pela proposta que visa alterar os estatutos no sentido de admitir o voto eletrónico à distância. Mas até na breve referência ao relatório e contas do clube, da época passada, um dos quatro pontos que vai a votação na AG deste domingo, Varandas fez ligação ao universo de sócios."Apresentamos hoje aqui o relatório e contas do exercício 2022/2023. Um relatório marcado pelo rigor e transparência das contas, associado à competitividade exigível às nossas equipas das mais variadas modalidades. Mas este exercício ficará na história do nosso clube pela concretização da maioria do capital da SAD pela conversão dos VMOC em ações, ficando o clube com 83,9% do capital da SAD. Prometido e cumprido. O futuro do Sporting ficou garantidamente nas mãos dos sócios do Sporting e não em nenhuma instituição bancária como muitos vaticinavam o Sporting estar condenado", afirmou.Estava lançado o mote para o tema do voto eletrónico à distância. "No ano em que concretizámos a maioria do capital da SAD, queremos mais. Hoje, e garantido por estes órgãos sociais, o futuro do Sporting é decidido exclusivamente pelos sócios do Sporting. Mas nós não queremos que seja decidido apenas pelos sócios da região de Lisboa ou pelos sócios que têm tempo e condições financeiras para gastarem centenas de euros e várias horas de viagem só para virem votar numa assembleia qualquer do seu clube. Queremos que seja decidido por todos os sócios. Todos. Vivam eles perto ou longe do estádio José Alvalade, tenham eles muito ou pouco tempo livre, tenham eles muita ou pouca capacidade financeira. São sócios. E essa é a única condição que nos interessa", sublinhou o presidente, eleito em 2018 e reconduzido em 2022."Não sei o que são notáveis, ilustres, os esclarecidos, os de Lisboa, os de fora, os emigrantes. Para nós só existe o sócio do Sporting. E para nós é um dever moral tentar garantir que todos, mas todos os sócios possam poder exercer o seu direito de voto em igualdade de circunstâncias", reiterou.A proposta para a introdução do voto eletrónico tem de ser aprovada este domingo por uma maioria qualificada de três quartos, ou seja, 75%, de votos e de votantes, de forma a cumprir com o que está estabelecido, respetivamente, nos estatutos do Sporting e no Código Civil.Além desta proposta, os sócios leoninos vão debater e votar o relatório e contas de 2022/23, do clube, que fechou com lucros de 431 mil euros; a atribuição do nome de Cristiano Ronaldo à porta 7 do Estádio de Alvalade; e a venda de um imóvel, em Benavente, pelo valor mínimo de 48 mil euros.A fila para votação encerra às 20 horas, 30 minutos antes do início do Sporting-Arouca. Os resultados da AG serão conhecidos após o encontro, quando terminarem as conferências de imprensa dos treinadores no Auditório Artur Agostinho. O anúncio será feito no Hall VIP, pelo presidente da MAG, João Palma.