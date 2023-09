Frederico Varandas: «O terceiro equipamento foi o mais vendido da história do Sporting»

A terceira camisola do Sporting para 2023/24, com a marca CR7, já é o equipamento "mais vendido da história" do clube, revelou Frederico Varandas, que não quis adiantar números. Durante o Thinking Football Summit, o presidente leonino abordou a mudança do nome da Academia de Alcochete para Cristiano Ronaldo, frisando que "seria um erro estratégico se não aproveitássemos o melhor que produzimos até hoje.""Já existiu, está feita, foram quatro anos de investimento. Se vai crescer mais? Vamos ter novidades rapidamente. Requalificámos tudo o que havia e está de excelência. Investimentos muito nos recursos humanos e em breve vamos anunciar novidades na formação que vão orgulhar os sócios.""A base do projeto desportivo está sempre alicerçado na formação. Temos futebol de formação de excelência. Por muito que custe a muitos, não há nenhum clube do Mundo que tenha formado dois bolas de ouro e um bola de prata. Não me interessa o que Figo, Ronaldo e Futre fazem aos 50 anos e o que dizem. É um erro histórico se não soubermos aproveitar o que somos, o melhor clube formador do Mundo.""Foi devido a dois fatores. Primeiro por justiça - é indiscutivelmente o melhor português da história e discutivelmente o melhor de sempre. Quero que um miúdo que entre na Academia sinta que pode vir a ser Ronaldo. É justo para o Ronaldo e também para o Sporting. Não vamos ser burros ou cegos, seria erro estratégico se não aproveitássemos o melhor que produzimos até hoje e as camisolas são um exemplo disso. Brevemente daremos números impressionantes do que foi essa jogada comercial mas posso dizer que o terceiro equipamento foi o mais vendido da história do Sporting. Números? Não posso dizer, continuam a crescer e vamos metendo mais nas lojas, mesmo que esgotem."