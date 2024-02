Frederico Varandas presente na 38ª edição da gala dos Leões de Portugal

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, participou na 38ª edição da gala dos Leões de Portugal, uma efeméride solidária onde anualmente são entregues bolsas de estudo. Este ano foram distribuídas um total de 55, e na lista de patronos destacam-se nomes como Cristiano Ronaldo, Sá Pinto, Sousa Cintra, António Dias da Cunha, Godinho Lopes e Rogério Alves, entre outros.A equipa de futebol profissional também entregou duas bolsas de estudo, e fez-se representar pelos jogadores Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma e Mamede. As modalidades juntaram-se para patrocinarem um estudante, uma ação repetida pelos jogadores que integram as equipas B, sub-23 e sub-19.No final, em declarações à Sporting TV, a presidente Helena Dias Ferreira, destacou a "solidariedade" mostrada pelo universo leonino, e informou que, no total, "já foram entregues 985 bolsas de estudo".